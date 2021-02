INTER NEWS – Sospiro di sollievo per Antonio Conte che non sarà costretto a rinunciare a nessuno dei suoi calciatori per coronavirus in vista di Inter-Genoa delle 15.00. Dopo i cinque casi riscontrati nei giorni scorsi – di cui tre dirigenti, un legale del club e un membro dello staff – l’ultimo giro di tamponi ha escluso altre positività all’interno del gruppo squadra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

