Dopo l’esplosione di TikTok anche in Italia, la promozione delle proprie attività, per ogni marchio, passa anche da lì. E l’Inter, ovviamente, vi si adegua. Il profilo nerazzurro ha pubblicato un nuovo video per pubblicizzare la terza maglia per la stagione 2020-2021 (una maglia, come già più volte evidenziato, con un forte sguardo al passato) e la sponsorizzazione con Hugo Boss. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

