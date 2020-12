CALCIOMERCATO INTER – Alla corsa per Christian Eriksen, messo ufficialmente sul mercato dall’Inter, potrebbe presto iscriversi anche il Manchester United. Qualora i Red Devils decidessero di fare sul serio per il danese, il club nerazzurro potrebbe chiedere in cambio Donny van de Beek. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

