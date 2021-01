INTER NEWS – Matias Vecino è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte. Dopo 6 mesi, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo. Per il rientro tra i convocati si dovrà attendere un altro po’. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<