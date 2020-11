INTER NEWS – E’ stato un gesto sconsiderato e fuori da ogni logica quello di Arturo Vidal nella partita di ieri sera tra Inter e Real Madrid. Il rosso procurato dal cileno nel corso del primo tempo, ha infatti tagliato le gambe alle motivazioni dei compagni già sotto di una rete: in arrivo per lui una maxi multa. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<