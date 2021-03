INTER NEWS – Secondo il Corriere della Sera, il presidente dell’Inter Steven Zhang avrebbe intenzione di rimanere alla guida del club nerazzurro per almeno un altro anno. Va ricordato che nelle prossime settimane rientrerà a Milano per definire meglio il futuro della società. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

