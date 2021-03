INTER NEWS – In Cina il Jiangsu di Suning sta per scomparire e scoppia la polemica: i tifosi del Jiangsu in rivolta contro Suning che, nel frattempo, vede addensarsi altre nubi sul futuro. Cosa succederà con l’Inter? Parliamone. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

DALLA SPAGNA: L’INTER PENSA AD ISCO. RICHIESTA ESPLICITA DI CONTE —>