VIDEO – Kakà, che figura! Il brasiliano si fa fare tunnel in un evento promozionale

E’ sempre dura riprendere a giocare – sia pure per una partita – una volta che hai smesso: lo ha sperimentato Kakà, che ha disputato una gara di calcetto a Londra in occasione di un evento promozionale della Adidas. Nel corso della partitella al centro dell’evento, l’ex calciatore del Milan si è distinto (anche) per aver subìto un tunnel da un avversario. Momento immediatamente immortalato e pubblicato sui social con un video.

