VIDEO – Borussia M, Lazaro non lo segna brutto: super gol di tacco al Leverkusen

Ha scelto decisamente una via non banale, Valentino Lazaro, per trovare il suo primo gol con la maglia del Borussia Monchengladbach. L’esterno austriaco, che gioca in Germania in prestito dall’Inter, ha infatti realizzato un gol – inutile, vista la sconfitta per 4-3 – si superba fattura contro il Bayer Leverkusen: un colpo di tacco al volo, nella cosiddetta ‘mossa dello scorpione’.

Il calciatore ha poi parlato sul proprio profilo Instagram del gol e del risultato della gara: “Sì, sono contento per il mio primo gol per il Borussia – ha scritto Lazaro – Ma sforunatamente non siamo riusciti a vincere questa partita! Ora tiriamo un po’ di fiato per tornare carichi al lavoro dopo la pausa per le Nazionali”.

