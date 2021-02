Le probabili formazioni di Inter-Juventus: due scelte obbligate per Conte

L’Inter, reduce dalla vittoria per 4-0 contro il Benevento, scenderà in campo martedì 5 febbraio 2021 alle ore 20.45 contro la Juventus, per la gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma a San Siro. I nerazzurri affronteranno i bianconeri dopo la vittoria in campionato per 2-0. Antonio Conte dovrà affrontare la sua ex squadra senza due dei suoi uomini chiave.

Stiamo parlando di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, entrambi ammoniti nel derby di Coppa Italia contro il Milan e diffidati. Per questo motivo, al posto dell’attaccante belga, scenderà in campo Alexis Sanchez, mentre prenderà il posto di Hakimi, Matteo Darmian. Non dovrebbero esserci grosse sorprese nella formazione di Antonio Conte e Brozovic dovrebbe tornare al suo posto a centrocampo, per poter giocare la carta Eriksen a gara in corso.

Ricordiamo che Inter-Juventus si gioca martedì 5 febbraio 2021 alle ore 20.45 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 19.30 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Inter-Juventus e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

GUARDA IL VIDEO IN ALTO