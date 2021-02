Le probabili formazioni di Juventus-Inter: un ballottaggio Conte e doppio problema Pirlo

Dopo la vittoria di venerdì contro la Fiorentina, l’Inter si rituffa nella Coppa Italia per il ritorno delle semifinali: la sconfitta subita all’andata contro la Juventus obbliga i nerazzurri alla vittoria (con due gol di scarto oppure segnando tre o più reti) per garantirsi l’accesso alla finale. Conte in avanti non ha dubbi e farà affidamento alla coppia Lautaro Martinez–Lukaku con il belga che cerca la prima marcatura contro i bianconeri da quando veste la maglia dell’Inter.

Ricordiamo che Juventus-Inter si gioca martedì 9 febbraio 2021 alle ore 20.45 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 19.30 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Juventus-Inter e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

