La Nazionale di Roberto Mancini sarà in campo questa sera contro la Lituania, nella sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in programma nel 2022. Il commissario tecnico dovrebbe lanciare dal primo minuto il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni come centrale difensivo: le probabili formazioni.

