INTER NEWS – Dopo l’anticipazione della nostra redazione, è arrivata anche l’ufficialità: l’ex giocatore dell’Inter – protagonista del Triplete – Maicon torna a giocare in Italia. Il brasiliano ha accettato un’offerta in Serie D e lo farà con il figlio. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

