INTER NEWS – In vista del derby tra Milan e Inter di domenica prossima, Arturo Vidal potrebbe tornare solamente in panchina visto che solamente domani dovrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo. A questo punto per Antonio Conte rimane Christian Eriksen il favorito per una maglia da titolare. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

