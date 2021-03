Il nome del giorno, e probabilmente delle prossime settimane o addirittura mesi, è quello di Luis Muriel. Secondo La Gazzetta dello Sport Antonio Conte lo ha messo in cima alla lista dei desideri per l’Inter della prossima stagione. Un attaccante versatile, decisivo soprattutto quando entra dalla panchina: è il profilo perfetto? GUARDA IL VIDEO IN ALTO!