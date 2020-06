VIDEO – Nuova Maglia Inter 2020/2021: presentazione ufficiale

Prima maglia Inter 2020/2021

Era nell’aria ormai da tempo, adesso è ufficiale. La prima maglia Inter 2020/2021 sarà con le strisce a zig zag. Nelle ultime settimane erano circolate diverse anticipazioni, confermate poi dalla società nerazzurra che in collaborazione con Nike ha presentato sui propri canali social in maniera ufficiale la divisa della prossima stagione. Un ulteriore passo in avanti dopo l’assaggio della stagione 2019/2020, con le strisce spezzate nella parte centrale sotto lo sponsor. Lo stile si rifà in parte anche al kit della stagione 2010/2011, quella in cui l’Inter vinse Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e Coppa Italia.