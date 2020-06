VIDEO – Nuove Maglie Inter 2020/2021: le immagini

Amanti della tradizione, preparatevi a rimanere a bocca aperta. Le nuove maglie Inter 2020/2021 stanno già facendo molto discutere, con le prime anticipazioni e le foto spuntate sul web. Soprattutto la prima maglia Inter 2020/2021 sta spaccando la tifoseria nerazzurra e in attesa di poterla vedere sul campo, ha già suscitato un enorme dibattito. La terza maglia Inter 2020/2021, invece, puntando sul richiamo alla ‘nostalgia’ promette un boom di vendite.

Prima Maglia Inter 2020/2021

Se speravate in un kit tradizionale per la nuova maglia Inter 2020/2021 versione home, rimarrete delusi. Ormai le conferme sulle strisce sostituite dallo zig-zag nerazzurro arrivano da tutte le parti e le foto sulla prima maglia vengono riportate anche da fonti piuttosto attendibili.

Seconda Maglia Inter 2020/2021

Anche la seconda maglia Inter 2020/2021 sta facendo molto discutere. Non come la maglia Sprite dell’Inter 2016/2017, ma gli scacchi dalle prime foto circolate sul web non hanno fatto impazzire i fan. Anche qui, però, bisognerà vederla sul campo prima di dare un giudizio definitivo.

Terza Maglia Inter 2020/2021

La terza maglia Inter 2020/2021 è quella che invece sta creando la maggiore attesa e che, almeno a giudicare dai commenti sui social, promette davvero un boom di vendite. Il richiamo nostalgico alla mitica maglia con cui Ronaldo e compagni vinsero la Coppa Uefa 1997/1998 è una mossa destinata a pagare.