INTER NEWS – La notizia di giornata: Orsato può tornare ad arbitrare l’Inter dopo la bufera di Inter-Juventus del 2018 con la mancata espulsione di Pjanic per fallo su Rafinha. I tifosi si lamentano per la tempistica del ritorno, visto che ci avviciniamo ad una fase molto importante di questo campionato di Serie A. Parliamo insieme e vediamo quale partita dell’Inter potrebbe arbitrare Orsato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

D’AMBROSIO POSITIVO AL COVID >>>