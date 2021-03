INTER NEWS – Non ci saranno grosse sorprese dal primo minuto: Antonio Conte non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia e sembra propenso a confermare i propri fedelissimi dal primo minuto della gara del Tardini. Vediamo così le probabili formazioni di Parma Inter. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER >>>