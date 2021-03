VIDEO – Parma-Inter, ultimissime probabili formazioni: un solo dubbio per Conte

L’Inter di Conte, dopo aver schiantato Milan e Genoa e aver consolidato la vetta della classifica, cerca di proseguire la marcia trionfale intrapresa nel girone di ritorno. Nonostante una stagione complicata e discontinua, come dimostra la posizione precaria in classifica, il Parma, che ospiterà domani sera i nerazzurri, non è avversario da sottovalutare.

Sono infatti proprio questi i match più insidiosi, come sottolineato da tempo anche dal tecnico salentino: le belve ferite sono sempre le più pericolose. Il turn over è un vocabolo che, in assenza anche di altre competizioni, non rientra nel vocabolario di Antonio Conte che, ora che ha trovato una formula vincente, vuole tenere il motore su di giri. Il rischio è quello di incappare in uno squalificato di lusso nel big match contro l’Atalanta del turno successivo, viste le diffide di Bastoni, Brozovic, Barella e Lukaku. Tuttavia la formazione tipo che ha dominato le ultime gare è confermata in blocco. Dato per scontato il rientro di Hakimi per Darmian, un solo nodo non è ancora stato sciolto in avanti, con Sanchez che si gioca una maglia da titolare con Lautaro.

Ricordiamo che Parma-Inter si giocherà domani sera , giovedì 4 marzo 2021, alle 20.45 allo stadio Tardini. Noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 19.30 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Parma-Inter e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

L’ANALISI SUL PARMA DI D’AVERSA>>>