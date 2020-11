INTER NEWS – Sa benissimo Antonio Conte che domani sera contro il Real Madrid non sono permessi rischi di formazione. Così, il tecnico dell’Inter farà affidamento sui titolarissimi, a partire dalla difesa dove ritroverà sia Skriniar che de Vrij dal primo minuto. Ancora un ballottaggio sulla corsia di sinistra, mentre in attacco torna la LuLa. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<