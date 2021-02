Le probabili formazioni di Inter-Genoa: un solo ballottaggio

Dopo aver schiantato il Milan nel derby di domenica scorsa, ed aver quindi allungato a +4 in classifica, ora per l’Inter di Antonio Conte arriva un altro ostacolo da non sottovalutare. Un impegno sulla carta meno pericoloso, ma in realtà il Genoa, da quando è passato tra le mani di Davide Ballardini, ha avuto uno tra i rendimenti più importanti della Serie A. Il match contro i rossoblu è in programma domenica 28 febbraio alle ore 15:00.

Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, che si prepara a riabbracciare anche Stefano Sensi. Secondo le ultime provenienti da Appiano Gentile, infatti, il centrocampista italiano sarebbe ormai sulla via del recupero dal problemino muscolare avuto nella settimana pre-derby. Si cercherà di portarlo in panchina anche per la sfida di domani, mentre in caso contrario ritornerà disponibile per il turno infrasettimanale contro il Parma.

Ricordiamo che Inter-Genoa si gioca domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15.00 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 13.45 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Inter-Genoa e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

L’ANALISI SUL GENOA DI DAVIDE BALLARDINI >>>