Le probabili formazioni di Inter-Lazio: novità a centrocampo

Dopo l’eliminazione subita dalla Juventus in Coppa Italia, per l’Inter di Antonio Conte, a San Siro, arriva la Lazio di Simone Inzaghi. Una gara tanto difficile quanto fondamentale per i nerazzurri, che devono tenere il passo del Milan in vista del derby in programma domenica prossima. Il match contro i biancocelesti è in programma domenica 14 febbraio alle ore 20:45.

Come confermato dal tecnico Conte in conferenza stampa, l’unico assente in casa nerazzurra sarà Arturo Vidal. Il cileno si porta dietro alcuni acciacchi ormai da settimane, motivo per cui sarà indisponibile per la gara di domani. In dubbio anche per il derby di domenica prossima, in vista del quale però lavorerà intensamente durante tutta la settimana.

Ricordiamo che Inter-Lazio si gioca domenica 14 febbraio 2021 alle ore 20.45 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 19.30 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Inter-Lazio e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

