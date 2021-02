INTER NEWS – Fortuna che ancora restano due giorni a disposizione, perché Antonio Conte è in questo momento alle prese con diversi dubbi nella sua testa sulla squadra da mettere in campo domenica sera. Andiamo dunque a vedere le probabili formazioni di Inter Lazio per scoprire i tre ballottaggi in casa nerazzurra. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

LA STORIA DEGLI STEMMI DELL’INTER >>>