INTER NEWS – Non è emergenza ma poco ci manca, perché l’Inter arriverà per il match contro il Sassuolo di questo mercoledì con diverse defezioni. A partire dagli squalificati Brozovic e Bastoni, passando per gli infortuni di Perisic e Kolarov. Anche D’Ambrosio e Vidal non saranno al 100%. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

IL BARCELLONA NON MOLLA LUKAKU >>>