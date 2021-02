Le probabili formazioni di Milan-Inter: 2 i ballottaggi

ATTENZIONE – NELLA CLIP ABBIAMO DETTO CHE IL FISCHIO D’INIZIO SARÀ ALLE ORE 20:45. OVVIAMENTE È UN ERRORE, IL FISCHIO D’INIZIO SARÀ INFATTI ALLE ORE 15. CHIEDIAMO SCUSA PER LA SVISTA.

Conquistata la vetta della classifica dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio, per l’Inter di Antonio Conte è già arrivato il momento di difenderla dagli assalti avversari. Domenica pomeriggio alle 15 arriva infatti il Milan, fortemente intenzionato a riappropriarsi la posizione numero uno dopo averla persa da pochi giorni. Il match contro i rossoneri è in programma domenica 21 febbraio alle ore 15:00.

Come confermato da mister Conte durante la conferenza stampa della vigilia, l’unico indisponibile sarà Stefano Sensi. Affaticamento muscolare accusato durante l’ultimo allenamento per lui, che però non dovrebbe tenerlo lontano dai campi a lungo. Recuperato pienamente, invece, Arturo Vidal: il guerriero cileno sarà in panchina nel derby, pronto a dare una mano a gara in corso.

Ricordiamo che Milan-Inter si gioca domenica 21 febbraio 2021 alle ore 15.00

