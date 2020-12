Le probabili formazioni di Verona-Inter: novità a centrocampo

Mancano poche ore al fischio di inizio di Verona-Inter e noi di Passione Inter abbiamo raccolto le probabili formazioni con cui dovrebbero scendere in campo dal primo minuto secondo le ultime indiscrezioni. Oltre a fornirvi i possibili 11 titolari, abbiamo anche fatto un’analisi a riguardo e la potete trovare cliccando nel player video qui in alto nell’articolo.

Antonio Conte pare deciso ad affidarsi all’11 tipo, con un solo ballottaggio che verrà risolto domani, quello tra Stefano Sensi e Arturo Vidal, con il cileno leggermente favorito. In attacco e difesa nessun dubbio e squadra concentrata per proseguire la striscia di vittorie in campionato.

Ricordiamo che Verona-Inter si gioca mercoledì 23 dicembre alle ore 18.30 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 17.15 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Verona-Inter e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

