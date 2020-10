INTER NEWS – Nonostante il sorteggio del girone avesse ‘aiutato’ in questo senso, i tifosi dell’Inter non potranno rivedere la propria squadra giocare al Santiago Bernabeu di Madrid. Il Real, infatti, dovrà giocare allo stadio di Valdebebas: l’ha deciso la UEFA. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

