VIDEO – Ronaldo-Batistuta in campo insieme in un evento del 1997: tanto spettacolo e grandi giocate

All’Inter non si sono incrociati per un pelo: perché Ronaldo se ne andava nel 2002 e Gabriel Batistuta ci arrivava – per pochi mesi – nel 2003. Ma i due, una partita insieme, riuscirono comunque a farla. Lo testimonia un video amarcord riesumato dal giornale spagnolo Diario Olé, che mostra i due calciatori in azione in una gara tra una rappresentativa dell’Europa e il Resto del Mondo FIFA del 1997. I due diedero spettacolo: una doppietta per ciascuno e scintille di classe sul terreno di gioco.

