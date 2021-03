Questa la top-5 degli allenatori della Serie A per media punti in carriera a partire dalla stagione 1994-1995, la prima in cui sono stati assegnati 3 punti a vittoria. Comanda Conte davanti a Mourinho. GUARDA VIDEO IN ALTO.

SKY O DAZN? IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’INTER FINO A MAGGIO —>