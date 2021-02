INTER NEWS – Arrivano nuovi aggiornamenti importanti dalla Cina sul fronte Suning, dopo l’indiscrezione della possibile vendita del 20-25% delle quote di Suning.com, valutate circa 2,5 miliardi di euro. Le quote messe sul mercato potrebbe finire così nelle mani di aziende statali. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

IL PROGRAMMA AD APPIANO DOPO I 5 CASI POSITIVI>>>