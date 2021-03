INTER NEWS – Buone notizie in casa Inter in arrivo dalla Cina. Questa mattina infatti La Gazzetta dello Sport ha confermato che Suning pagherà regolarmente gli stipendi di gennaio a calciatori, staff tecnico e dipendenti nerazzurri entro il prossimo 15 marzo. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

