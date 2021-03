Le probabili formazioni di Torino-Inter: due i ballottaggi

Dopo aver battuto l’Atalanta per 1-0 in un match davvero complicato, per l’Inter di Antonio Conte ecco arrivare un’altra gara particolarmente ostica. Ad attendere la capolista ci sarà infatti il Torino di Davide Nicola, reduce da una sconfitta per 4-2 contro il Crotone, sua diretta concorrente. Per i nerazzurri è un’occasione per provare ad allungare su Juventus e Milan, impegnate rispettivamente contro Cagliari e Milan, o comunque per mantenerle a debita distanza. Per i granata, invece, rappresenta una delle 12 finali rimaste nel corso delle quali provare a strappare una salvezza fondamentale.

Dopo qualche ora di apprensione, l’allarme indisponibili in casa Inter sembra essere rientrato. L’unico che sarà sicuramente out è Arturo Vidal, operato per una sofferenza meniscale e costretto ai box per almeno un mese. Aleksandar Kolarov e, soprattutto, Christian Eriksen dovrebbero essere invece regolarmente disponibili, anche se dalla panchina. In casa Torino, invece, alcuni calciatori positivi al Covid sono tornati negativi: si tratta di Linetty, Bremer, Singo e Belotti. Di questi, però, solo i primi due saranno effettivamente disponibili e titolari.

Ricordiamo che Torino-Inter si giocherà domani, domenica 14 marzo 2021, alle 15.00 allo stadio Filadelfia. Noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 13.45 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Torino-Inter e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.

