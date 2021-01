INTER NEWS – E’ servita una doppietta ed una prestazione assolutamente tonica di Christian Eriksen nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto per mettere in difficoltà Antonio Conte. Il tecnico leccese, in vista di Udinese-Inter di sabato, potrebbe pensare di concedere al danese una maglia da titolare. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<