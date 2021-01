Udinese-Inter, ultimissime probabili formazioni: Conte non pensa al Milan

Mancano poche ore al fischio di inizio di Udinese-Inter e noi di Passione Inter abbiamo raccolto le probabili formazioni con cui dovrebbero scendere in campo dal primo minuto secondo le ultime indiscrezioni. Oltre a fornirvi i possibili 11 titolari abbiamo anche fatto un’analisi a riguardo e la potete trovare cliccando nel player video qui in alto nell’articolo.

Stando alle ultime provenienti da Appiano Gentile Antonio Conte dovrebbe confermare l’undici titolare visto in campo contro la Juventus e che ha battuto per 2-0 la formazione di Andrea Pirlo. Nessun cambio per il tecnico leccese, come annunciato in conferenza stampa, nonostante martedì 26 gennaio dovrà sfidare il Milan di Stefano Pioli in Coppa Italia.

Ricordiamo che Udinese-Inter si gioca sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18.00 e noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e Periscope a partire dalle 16.45 fino a tutto il post-partita per la nostra live reaction della gara. Per guardare il video con le ultime news sulle probabili formazioni di Udinese-Inter e la nostra analisi, clicca sul player in cima a questo articolo.