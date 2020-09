INTER NEWS – Un’ottima notizia riguardo la prossima Serie A è arrivata in queste ore. Fino al 7 ottobre, infatti, anche in Veneto e Lombardia ci sarà una riapertura parziale degli stadi per le partite. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<