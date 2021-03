Dopo l’infortunio in Fiorentina-Inter, Arturo Vidal è stato soppiantato con successo nella formazione titolare da un Christian Eriksen rigenerato. Il cileno tuttavia, da guerriero quale è sempre stato, non si è lasciato prendere dallo sconforto, anzi. Ha iniziato a lavorare ancora più duramente per mettere in difficoltà Antonio Conte: vedere per credere!

