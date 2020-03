Un traguardo storico per un cannoniere d’eccezione che ha scritto pagine importanti del nostro calcio. Bobo Vieri il 29 marzo del 1997 segnava infatti il suo primo gol in azzurro che corrisponde anche alla rete numero mille della Nazionale azzurra. Un segno del destino per uno degli attaccanti più forti della Serie A.

