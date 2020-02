VIDEO – Allenamento speciale per il Bayern Monaco a colpi di… tuffi!

Allenamento decisamente particolare quello dei calciatori del Bayern Monaco. Gara di tuffi per i bavaresi, impegnati in un testa a testa in scivolata sulla fascia del centro d’allenamento, sfruttando ogni centimetro d’acqua delle pozzanghere per arrivare il più lontano possibile.

