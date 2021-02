INTER NEWS – Nicolò Barella è uno dei leader tecnici e non solo di questa Inter. Le prestazioni del centrocampista azzurro in questa stagione sono notevolmente salito, tanto da guadagnarsi la palma di migliore in campo praticamente in ogni match. Sarà lui ad ereditare la fascia di Samir Handanovic, ed è pronto anche il rinnovo di contratto. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

