VIDEO – Brozo e Skriniar a riposo: l’Inter “assaggia” il campo del Ludogorets

Giornata di vigilia movimentata quella in casa interista, in attesa del match di Europa League contro il Ludogorets. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha annunciato l’esclusione dai convocati di Brozovic e Skriniar, con l’infortunio alla caviglia che continua a tartassare il croato. Spazio a Borja Valero in regia, con Ranocchia vicino ad una maglia da titolare.

