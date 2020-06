I tifosi dello Zenit San Pietroburgo ‘danno un calcio’ al Coronavirus. I supporters del club russo, infatti, hanno messo in piedi una coreografia spettacolare per ‘festeggiare’ il ritorno del calcio dopo la pandemia. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

