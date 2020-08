CALCIOMERCATO INTER – Tra le tante situazioni nel limbo da dover risolvere, in casa Inter emerge anche il problema relativo ai calciatori in prestito. Per quanto riguarda Dalbert-Biraghi in particolare, però, la Fiorentina offre la soluzione di mercato. GUARDA IL VIDEO!

