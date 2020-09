CALCIOMERCATO INTER – In attesa di accogliere Matteo Darmian, l’Inter ha chiesto nuove informazioni al Parma per Gervinho. L’attaccante ivoriano è già stato accostato in passato al club nerazzurro e potrebbe tornare utile nell’ultima settimana di calciomercato. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<