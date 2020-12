CALCIOMERCATO INTER – Il giovane centrocampista francese di proprietà dell’Inter, Lucien Agoumé, potrebbe essere preso d’assalto sul mercato dal Bayern Monaco. In Germania, difatti, sono sicuri che il calciatore attualmente in prestito allo Spezia possa rientrare nei piani futuri del club bavarese. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

