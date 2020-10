CALCIOMERCATO INTER – Beto Yaqué, noto agente di Lautaro Martinez, ha parlato nuovamente in Argentina di mercato. Il procuratore ha spiegato che, nonostante i numerosi sondaggi dell’ultima finestra, non ci sia stata in realtà alcuna offerta concreta. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

