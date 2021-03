CALCIOMERCATO INTER – Nulla da fare dell’Inter per quanto riguarda il futuro di Georginio Wijnaldum. Secondo quanto circolato in Inghilterra nelle ultime ore, il centrocampista olandese in scadenza con il Liverpool avrebbe già trovato un accordo con un altro club. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

IL FUTURO DI ASHLEY YOUNG LONTANO DALL’INTER >>>