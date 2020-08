CALCIOMERCATO INTER – Valentino Lazaro è ufficialmente un giocatore del Borussia Mönchengladbach. In giornata è stato dato l’annuncio dell’operazione di mercato dal club tedesco e si tratta di un ritorno in Bundesliga per il calciatore ex Inter. Si tratta di prestito oneroso, al quale si aggiunge l’opzione per il riscatto la prossima estate. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

