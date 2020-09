CALCIOMERCATO INTER – Tra gli obiettivi sulla propria lista di mercato per il reparto difensivo, il profilo più semplice da raggiungere per l’Inter al momento è quello di Chris Smalling. Il centrale inglese già conosce il campionato italiano ed è in partenza dal Manchester United. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<