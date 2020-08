CALCIOMERCATO INTER – Bomba di mercato clamorosa riportata in queste ore da Sky Sport. Qualora non si trovasse l’accordo con il Bayern Monaco, l’Inter potrebbe decidere di trattenere Ivan Perisic anche per la prossima stagione! GUARDA VIDEO IN ALTO

